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ABC Motor
08 de noviembre de 2026 - 20:52

Duerksen expresa su solidaridad con los paraguayos ante la difícil situación

Joshua Duerksen
Joshua Duerksen, piloto paraguayo de 23 años, que compite en la FIA Fórmula 2.Invicta Racing

El piloto paraguayo Joshua Duerksen, que compite en la FIA Fórmula 2, compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, manifestando su profunda preocupación y cercanía con la ciudadanía en estos momentos de incertidumbre.

Por Derlis Santacruz
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En medio de un escenario marcado por la tensión social y la preocupación generalizada, por el caso Ueno Bank, el destacado piloto paraguayo de la FIA Fórmula 2, Joshua Duerksen, utilizó sus plataformas digitales para enviar un mensaje de apoyo y solidaridad a todo el pueblo paraguayo.

Lea más: Los mejores del TCR51 y del CNR 2026 serán premiados en el VRD

Joshua, de 23 años y reconocido por su exitosa trayectoria en el automovilismo internacional representando constantemente con la bandera tricolor a Paraguay en los circuitos del mundo, se sinceró sobre el difícil momento que atraviesa el país.

Este fue el mensaje que posteó Joshua Duerksen.
Este fue el mensaje que posteó Joshua Duerksen.

Después de varios días siguiendo lo que pasa en nuestro país, quiero compartirles unas palabras desde el corazón“, expresó en el inicio de su comunicado. El piloto señaló que ha estado siguiendo de cerca los acontecimientos recientes y reconoció que se trata de jornadas complejas y llenas de incertidumbre.

Me entristece profundamente lo que estamos viviendo y me duele saber que tantas familias paraguayas están pasando por estos momentos de angustia”, manifestó. Asimismo, hizo llegar su respaldo directo a los afectados: “Quiero hacerles llegar todo mi cariño y solidaridad. Deseo de corazón que las personas afectadas encuentren soluciones y respuestas claras”.

Si bien la escudería británica Hitech presentó oficialmente al piloto paraguayo Joshua Duerksen como uno de sus integrantes para el 2027, veremos que acontece con su futuro inmediato ya que Ueno Bank era uno de sus principales sponsors.
Si bien la escudería británica Hitech presentó oficialmente al piloto paraguayo Joshua Duerksen como uno de sus integrantes para el 2027, veremos que acontece con su futuro inmediato ya que Ueno Bank era uno de sus principales sponsors.

Haciendo un paralelismo con el respaldo incondicional que recibe habitualmente de la afición deportiva en cada competencia internacional, el corredor de la FIA Fórmula 2 remarcó su deseo de retribuir ese afecto: “Así como siempre recibo tanto cariño y apoyo de ustedes en cada una de mis carreras, hoy quiero transmitirles ese mismo cariño y acompañamiento“.

Finalmente, el referente del deporte motor nacional cerró su mensaje con un deseo de pronta resolución y paz para la nación: “Deseo que todo se resuelva lo antes posible, que Dios les bendiga”.

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