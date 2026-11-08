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ABC Motor
08 de noviembre de 2026 - 17:40

Los mejores del TCR51 y del CNR 2026 serán premiados en el VRD

Piloto con casco azul y guantes rojos levanta los brazos en celebración, acompañado por un hombre con camiseta blanca.
Migue Zaldívar, piloto de 28 años del MZ Racing, celebra eufóricamente la victoria en el TCR51 que le otorga el bicampenato (2025-2026) del CNR.GUSTAVO MACHADO

Los laureados de la 51ª edición del Petrobras Transchaco Rally y del Campeonato Nacional de Rally 2026 recibirán sus distinciones este martes, a partir de las 21:00, en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá. Tras la homologación y confirmación de los resultados oficiales y definitivos por parte del TACPy, se aguarda con mucha expectativa la tradicional noche de premiación.

Por Derlis Santacruz
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El mítico Autódromo Víctor Rubén Dumot (VRD), ubicado en la ciudad de Capiatá, vestirá nuevamente sus mejores galas este martes a partir de las 21:00 para albergar la ceremonia oficial de premiación a las tripulaciones más destacadas del automovilismo paraguayo. La jornada consagrará primeramente a los vencedores de la 51ª edición del Petrobras Transchaco Rally (TCR51) y posteriormente, a los monarcas de la temporada 2026 del Petrobras Campeonato Nacional de Rally (CNR).

Lea más: Posponen premiación a vencedores del Transchaco Rally y campeones del CNR

La Comisión Deportiva del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy) ratificó la validez de los resultados oficiales y definitivos del Transchaco Rally 2026, luego del cierre reglamentario de las correspondientes verificaciones finales, y en consecuencia, publicó a través del canal oficial Sportity como quedó la tabla de posiciones –descarte incluido– cumplidas las siete fechas de la presente temporada, por lo que ya ultima todos y cada uno de los detalles de la tradicional noche de campeones.

El Skoda Fabia RS Rally2 de Migue Zaldívar y Adolfo González en la rampa de Mariscal Estigarribia antes de iniciar la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.
Migue Zaldívar y Adolfo González (Škoda Fabia RS Rally2) en la rampa de Mariscal Estigarribia antes de iniciar la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.

En la primera parte serán galardonados los vencedores del Transchaco Rally 2026: el podio absoluto de la competencia liderado por la tripulación del equipo MZ Racing, Migue Zaldívar y Adolfo González (Škoda Fabia RS Rally2), así como los integrantes del selecto “Top 10” de la clasificación general, los tres mejores de la tracción simple (F2) —encabezados por Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz (Peugeot 208 Rally4)— y las tres mejores duplas clasificadas en cada una de las clases habilitadas.

Hombre en camiseta amarilla sostiene un teléfono mientras otros espectadores graban el rally en un área rural rodeada de vegetación baja.
Así se aguardaba la llegada de Migue Zaldívar y Adolfo González en el final de la PE22 en Mariscal Estigarribia Norte.

Clasificación General Absoluta

1) Migue Zaldívar y Adolfo González, 2) Tiago Weiler y Juan José Sánchez, 3) Gustavo Saba y Pablo Olmos, 4) Augusto Bestard y José Díaz, 5) Diego Domínguez Bejarano y Fernando Mussano, 6) Fabrizio Chiriani y Jorge González, 7) Gerardo Wasmosy y Germán Maune, 8) Ricardo Escauriza y Federico García, 9) Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz Y 10) Diego Cruz y Ramiro Ayala.

Iván Wasmosy (d) y Gonzalo Díaz celebran la victoria en el Rally del Chaco 2026 en la F2 y la conquista del Campeonato Nacional de Rally 2026 en la categoría.
Iván Wasmosy (derecha) y Gonzalo Díaz celebran la victoria en el Rally del Chaco 2026 en la F2 y la conquista del Campeonato Nacional de Rally 2026 en la categoría.

Clasificación General F2

1) Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz, 2) Diego Cruz y Ramiro Ayala y 3) Carlos Bogado y Enrique Benítez.

Grupo del WA Racing Team en celebración, con camisetas azules y negras, trofeos y bandera de Hankook en un ambiente festivo.
El WA Racing Team festejó con todo el triunfo de Wasmosy-Díaz en la F2, tras la disputa del Rally del Chaco 2026.

Clases

En la RC2A, 1) Migue Zaldívar y Adolfo González, 2) Tiago Weiler y Juan José Sánchez y 3) Gustavo Saba y Pablo Olmos; en la RC2B, 1) Fabrizio Chiriani y Jorge González, 2) Gerardo Wasmosy y Germán Maune y 3) Ricardo Escauriza y Federico García. En la RC2N, 1) César Pedotti y Nicolás Elizaur, 2) Luis Panza y Alfredo Méndez y 3) Manuel Irala y Rafael Sosa; en la RC4A, 1) Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz, 2) Diego Cruz y Ramiro Ayala y 3) Carlos Bogado y Enrique Benítez; en la RC4B, 1) Orlando y Omar Benítez, 2) Manuel Giménez y Diego González y 3) Luis María Gómez y Fernando Ruiz Díaz; en la RC4C, 1) Gianluca y Ricardo Laterra, 2) Hernán Argüello y Martín Rodríguez y 3) Víctor Escobar y Hugo Villalba; en la RC5, 1) Ceferino Ledesma y Óscar Yani, 2) Nelson Rolón y Héctor Gómez y 3) Jhonny Zeballos y Luis Ríos.

Vehículo off-road en movimiento rápido, levantando polvo en un paisaje arenoso con vegetación baja y cielo parcialmente nublado.
Fabrizio Chiriani y Jorge González, a bordo del Volkswagen Polo GTI R5.

En la General Camionetas, 1) Blas Zapag y Enrique Fratta, 2) Mark y Kelvin Hicks y 3) Carlos Rojas y Sebastián Cáceres; y General Históricos, 1) Lua Weiler y Luis Figueredo, 2) Osvaldo Ruoti y Mario Laterza y 3) Francois Marret y Juan Bravo. Además serán galardonados los ganadores de las demás clases de la categoría Históricos.

Vehículo naranja y negro avanza, rodeado de hombres conversando, con chalecos de seguridad y vegetación de fondo.
La camioneta naranja de Blas Zapag y Enrique Fratta (Toyota Hilux), antes del inicio de una de las tres etapas del TCR51.

A continuación será el turno de los mejores del Campeonato Nacional de Rally (CNR) 2026, certamen que bajó el telón consagrando también a Zaldívar en la tracción integral y a Wasmosy en la F2.

General Tracción Integral

Campeones: Migue Zaldívar (piloto) y Marcelo Toyotoshi (copiloto).

El Toyota GR Yaris Rally2 de Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi en la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.
El Toyota GR Yaris Rally2 de Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi en la Etapa 2 (Linea Fronteriza con Bolivia) del Rally del Chaco 2026.

General Tracción Integral

Campeones: Iván Wasmosy (piloto) y Gonzalo Díaz (copiloto).

Iván Wasmosy celebra la victoria en el Rally del Chaco 2026 en la F2 y la conquista del Campeonato Nacional de Rally 2026 en la categoría.
Iván Wasmosy es saludado por integrantes de la familia al cierre del TCR51.

Clases

Campeones: En la RC2A, Migue Zaldívar (piloto) y Marcelo Toyotoshi (copiloto); en la RC2B, Mauri González (piloto) y Jorge González (copiloto); en la RC2C, Carlos Cortázar (piloto) y Amado Ortiz (copiloto); en la RC2N, Joel Benítez (piloto) y Jorge Modesto (copiloto); en la RC4A, Iván Wasmosy (piloto) y Gonzalo Díaz (copiloto); en la RC4B, Arnaldo Duarte (piloto) y Luis Duarte (copiloto); en la RC4C, Gianluca Laterra (piloto) y Ricardo Laterra (copiloto) y en la RC5, Christian Ledesma (piloto) y Óscar Yani (copiloto).

Transchaco Rally 2026 en la picada histórica.
Gianluca y Ricardo Laterra (Toyota Etios) en la Picada Histórica.

Así, se aguarda la concurrencia en masa de dirigentes, auspiciantes, tripulaciones, equipos de auxilio, familiares, amigos y aficionados para bajar definitivamente el telón de un año deportivo inolvidable desde todo punto de vista.

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