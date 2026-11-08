Los mejores del TCR51 y del CNR 2026 serán premiados en el VRD

El mítico Autódromo Víctor Rubén Dumot (VRD), ubicado en la ciudad de Capiatá, vestirá nuevamente sus mejores galas este martes a partir de las 21:00 para albergar la ceremonia oficial de premiación a las tripulaciones más destacadas del automovilismo paraguayo. La jornada consagrará primeramente a los vencedores de la 51ª edición del Petrobras Transchaco Rally (TCR51) y posteriormente, a los monarcas de la temporada 2026 del Petrobras Campeonato Nacional de Rally (CNR).

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La Comisión Deportiva del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy) ratificó la validez de los resultados oficiales y definitivos del Transchaco Rally 2026, luego del cierre reglamentario de las correspondientes verificaciones finales, y en consecuencia, publicó a través del canal oficial Sportity como quedó la tabla de posiciones –descarte incluido– cumplidas las siete fechas de la presente temporada, por lo que ya ultima todos y cada uno de los detalles de la tradicional noche de campeones.

En la primera parte serán galardonados los vencedores del Transchaco Rally 2026: el podio absoluto de la competencia liderado por la tripulación del equipo MZ Racing, Migue Zaldívar y Adolfo González (Škoda Fabia RS Rally2), así como los integrantes del selecto “Top 10” de la clasificación general, los tres mejores de la tracción simple (F2) —encabezados por Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz (Peugeot 208 Rally4)— y las tres mejores duplas clasificadas en cada una de las clases habilitadas.

Clasificación General Absoluta

1) Migue Zaldívar y Adolfo González, 2) Tiago Weiler y Juan José Sánchez, 3) Gustavo Saba y Pablo Olmos, 4) Augusto Bestard y José Díaz, 5) Diego Domínguez Bejarano y Fernando Mussano, 6) Fabrizio Chiriani y Jorge González, 7) Gerardo Wasmosy y Germán Maune, 8) Ricardo Escauriza y Federico García, 9) Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz Y 10) Diego Cruz y Ramiro Ayala.

Clasificación General F2

1) Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz, 2) Diego Cruz y Ramiro Ayala y 3) Carlos Bogado y Enrique Benítez.

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Clases

En la RC2A, 1) Migue Zaldívar y Adolfo González, 2) Tiago Weiler y Juan José Sánchez y 3) Gustavo Saba y Pablo Olmos; en la RC2B, 1) Fabrizio Chiriani y Jorge González, 2) Gerardo Wasmosy y Germán Maune y 3) Ricardo Escauriza y Federico García. En la RC2N, 1) César Pedotti y Nicolás Elizaur, 2) Luis Panza y Alfredo Méndez y 3) Manuel Irala y Rafael Sosa; en la RC4A, 1) Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz, 2) Diego Cruz y Ramiro Ayala y 3) Carlos Bogado y Enrique Benítez; en la RC4B, 1) Orlando y Omar Benítez, 2) Manuel Giménez y Diego González y 3) Luis María Gómez y Fernando Ruiz Díaz; en la RC4C, 1) Gianluca y Ricardo Laterra, 2) Hernán Argüello y Martín Rodríguez y 3) Víctor Escobar y Hugo Villalba; en la RC5, 1) Ceferino Ledesma y Óscar Yani, 2) Nelson Rolón y Héctor Gómez y 3) Jhonny Zeballos y Luis Ríos.

En la General Camionetas, 1) Blas Zapag y Enrique Fratta, 2) Mark y Kelvin Hicks y 3) Carlos Rojas y Sebastián Cáceres; y General Históricos, 1) Lua Weiler y Luis Figueredo, 2) Osvaldo Ruoti y Mario Laterza y 3) Francois Marret y Juan Bravo. Además serán galardonados los ganadores de las demás clases de la categoría Históricos.

A continuación será el turno de los mejores del Campeonato Nacional de Rally (CNR) 2026, certamen que bajó el telón consagrando también a Zaldívar en la tracción integral y a Wasmosy en la F2.

General Tracción Integral

Campeones: Migue Zaldívar (piloto) y Marcelo Toyotoshi (copiloto).

General Tracción Integral

Campeones: Iván Wasmosy (piloto) y Gonzalo Díaz (copiloto).

Clases

Campeones: En la RC2A, Migue Zaldívar (piloto) y Marcelo Toyotoshi (copiloto); en la RC2B, Mauri González (piloto) y Jorge González (copiloto); en la RC2C, Carlos Cortázar (piloto) y Amado Ortiz (copiloto); en la RC2N, Joel Benítez (piloto) y Jorge Modesto (copiloto); en la RC4A, Iván Wasmosy (piloto) y Gonzalo Díaz (copiloto); en la RC4B, Arnaldo Duarte (piloto) y Luis Duarte (copiloto); en la RC4C, Gianluca Laterra (piloto) y Ricardo Laterra (copiloto) y en la RC5, Christian Ledesma (piloto) y Óscar Yani (copiloto).

Así, se aguarda la concurrencia en masa de dirigentes, auspiciantes, tripulaciones, equipos de auxilio, familiares, amigos y aficionados para bajar definitivamente el telón de un año deportivo inolvidable desde todo punto de vista.