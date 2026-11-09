TACPy vuelve a postergar la fiesta de entrega de premios por la crisis política

La decisión del TACPy fue adoptada e informada por la institución rectora del deporte motor nacional en respuesta directa a la compleja crisis política que atraviesa el país, marcada por los acontecimientos de público conocimiento que dominan la agenda nacional en las últimas horas.

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Ante este panorama institucional y social, las autoridades del TACPy se ven obligadas a recalendarizar la esperada gala de premiación que consagrará a los vencedores del Petrobras Transchaco Rally (TCR51) y a los campeones de la presente temporada del Petrobras Campeonato Nacional de Rally (CNR).

Desde la organización confirmaron que las gestiones para invitados, equipos, familiares y protagonistas continúan abiertas. Los interesados en asegurar sus lugares y realizar las reservas correspondientes deberán comunicarse a través de la línea habilitada: (0985) 220-000.

Así, la noche de premiación queda formalmente agendada para este próximo viernes 13, fecha en la que finalmente se reconocerán a las tripulaciones que triunfaron en el “Infierno Verde” y lograron ser monarcas en este 2026 en las direfentes categorías y clases.