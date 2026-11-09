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ABC Motor
09 de noviembre de 2026 - 13:09

TACPy vuelve a postergar la fiesta de entrega de premios por la crisis política

El equipo MZ Racing celebra en la rampa de llegada en Plaza Madero la victoria en el Rally del Chaco 2026.
El equipo MZ Racing celebra en la rampa de llegada en Plaza Madero la victoria en el Rally del Chaco 2026.Fernando Romero, ABC Color

La Comisión Deportiva del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy) anunció este lunes una nueva modificación de la fecha para la tradicional premiación del TCR51 y CNR 2026. El evento, que inicialmente estaba marcado para el pasado viernes 6 y luego pasó para este martes 10, se posterga nuevamente y se celebrará este viernes 13 de noviembre.

Por Derlis Santacruz
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La decisión del TACPy fue adoptada e informada por la institución rectora del deporte motor nacional en respuesta directa a la compleja crisis política que atraviesa el país, marcada por los acontecimientos de público conocimiento que dominan la agenda nacional en las últimas horas.

Lea más: Posponen premiación a vencedores del Transchaco Rally y campeones del CNR

Ante este panorama institucional y social, las autoridades del TACPy se ven obligadas a recalendarizar la esperada gala de premiación que consagrará a los vencedores del Petrobras Transchaco Rally (TCR51) y a los campeones de la presente temporada del Petrobras Campeonato Nacional de Rally (CNR).

Comunicado No. 10/2026 de la Comisión Deportiva del TACPy.
Comunicado No. 10/2026 de la Comisión Deportiva del TACPy.

Desde la organización confirmaron que las gestiones para invitados, equipos, familiares y protagonistas continúan abiertas. Los interesados en asegurar sus lugares y realizar las reservas correspondientes deberán comunicarse a través de la línea habilitada: (0985) 220-000.

El Saba Competición a pleno, durante los festejos por el triunfo en el TCR50.
El Saba Competición a pleno, durante los festejos por el triunfo en el TCR50.

Así, la noche de premiación queda formalmente agendada para este próximo viernes 13, fecha en la que finalmente se reconocerán a las tripulaciones que triunfaron en el “Infierno Verde” y lograron ser monarcas en este 2026 en las direfentes categorías y clases.

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