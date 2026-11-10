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ABC Motor
10 de noviembre de 2026 - 14:13

La F1 da luz verde a los GP de Qatar y Abu Dabi, amenazados por la guerra

Andrea Kimi Antonelli (20 años), el piloto más joven en consagrarse campeón del mundo en la Fórmula 1.
Andrea Kimi Antonelli (20 años), el piloto más joven en consagrarse campeón del mundo en la Fórmula 1. 232946+0000 YURI CORTEZ

Todos los indicadores están en verde para terminar la temporada de Fórmula 1 según lo previsto con los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi, pese a los conflictos en Oriente Medio, aseguraron este martes la organización de la competición y la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Por ABC Color
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La guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos y sus consecuencias militares en los países del Golfo desde febrero han trastocado las competiciones de deportes de motor en la región. Una fuerte incertidumbre rodeaba por tanto desde hace varios meses las dos últimas carreras de la temporada de la máxima categoría del automovilismo.

Lea más: María Teresa de Filippis, primera mujer en competir en la Fórmula 1

La FIA y los organizadores locales sostenían un pulso, ya que nadie quería asumir la responsabilidad de cancelar unilateralmente un Gran Premio, con el riesgo de perder decenas de millones de dólares.

“Estamos perfectamente preparados y decididos a ofrecer dos fines de semana de Gran Premio excepcionales, así como una conclusión espectacular al Campeonato del Mundo de Fórmula 1”, afirmó el presidente de la FIA, el emiratí Mohammed Ben Sulayem, en su cuenta de Instagram. “Estamos deseando recibir a los pilotos, los equipos y los aficionados”, añadió.

“Trabajamos estrechamente con nuestros socios para asegurarnos de que todo esté preparado para nuestros pilotos, nuestros equipos y nuestros aficionados”.

En consecuencia, la organización de la F1 decidió este martes el abandono del plan B que consistía en trasladar el último Gran Premio -el de Abu Dabi- a Imola.

“Se informó a Imola de que ya no se les requería como solución de respaldo. No podíamos dejar a Imola en la incertidumbre indefinidamente”, declaró a los medios una fuente oficial.

Esta fuente mencionó la ausencia de “evoluciones negativas” en Oriente Medio, “y específicamente en Qatar y Abu Dabi, en los últimos meses”. Afirmó, además, que “los negocios” habían “vuelto a la normalidad”.

¿Apoyo de los equipos?

La fuente subrayó que los equipos “apoyan todos la idea de terminar la temporada según lo previsto” y aseguró al mismo tiempo que la F1 “no dudaría en tomar la decisión correcta” en caso de una “evolución negativa” de aquí a la celebración de los Grandes Premios.

Esto último, en ausencia del plan B en Imola, acarrearía entonces un final prematuro de la temporada, en la que Mercedes ya aseguró el título de pilotos con Kimi Antonelli y el de constructores.

El conflicto bélico en Oriente Medio ya obligó a la cancelación del Gran Premio de Arabia Saudí de F1 en la primavera europea, así como la competición de rallies o pruebas de resistencia. A principios de octubre, el jefe de la F1, Stefano Domenicali, expresó su voluntad de mantener los dos últimos GP de la campaña, lo que despertó entonces escepticismo en el paddock.

Desde entonces, la MotoGP consiguió organizar su propio GP en Qatar el pasado fin de semana, sin incidentes reseñables, aunque el fabricante japonés Yamaha renunció a desplazarse.

Quedan tres Grandes Premios de F1 en el calendario: Las Vegas (19-21 de noviembre), antes de Qatar y Abu Dabi.

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