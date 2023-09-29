WRC-Rally Chile Biobío-11ª Fecha: Con el pie derecho

Por un lado, Fau Zaldívar navegado por el copiloto argentino Marcelo Der Ohannesian, a bordo del Hyundai i20 N Rally2, tuvo un gran arranque ayer por la mañana en las pruebas libres oficiales, marcando el mejor tiempo en la categoría WRC2 Challenger, con un registro de 4:15,1 y fue 1,6 segundos más rápido que el piloto boliviano Bruno Bulacia (Škoda Fabia Rally2 Evo) -que hizo 4:16,7-, luego de completar dos vueltas al tramo de 5,7 kilómetros habilitado para el efecto.

Por otro lado, Diego Domínguez Bejarano junto al copiloto español Rogelio Peñate, al mando del Ford Fiesta Rally3, hizo lo propio también logrando el “scratch” en la WRC3, con un tiempo de 4:27,4, y le sacó 5 segundos de diferencia al piloto peruano Eduardo Castro, que hizo 4:32,4.

En la categoría principal de los Rally1, el ganador fue el piloto británico Elfyn Evans con 3:59,6, segundo quedó el finlandés Kalle Rovanperä con 4:00,1 y tercero el francés Pierre-Louis Loubet con 4:00,7, respectivamente.

Ya por la tarde, en la ciudad de Los Ángeles, ubicada en el centro-sur de Chile, todas las tripulaciones que formarán parte de la carrera el fin de semana, partieron de la rampa en una espectacular y colorida ceremonia de inicio, al puro estilo del rally chileno, en la que sin lugar a dudas se festejó el retorno a Sudamérica del WRC, luego de su último paso en 2019.

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Hoy se disputará la primera etapa, con 6 pruebas especiales y un recorrido total de 112,8 kilómetros.