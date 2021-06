Surgen los primeros clasificados

Afemec, Resistencia y Santa María ya consiguieron el pasaporte a la siguiente fase, luego de sumar los puntos necesarios en los cotejos de la Serie B, disputados el viernes en el Comité Olímpico Paraguayo (COP).

En primer turno, Deportivo Humaitá se impuso al Deportivo Santaní (5-4). Sin embargo, ambos quedaron fuera de la siguiente instancia, ya que los humaiteños sumaron solo 7 puntos, y Santaní obtuvo solo 1 en las 7 fechas.

En otro cotejo, Afemec ganó 4 a 3 a Resistencia, quedando primero de la Serie B con 14 puntos, mientras que “Resi” es su escolta con 13 unidades.

En el último partido del viernes, Olimpia y Santa María se repartieron honores, igualando 4 a 4, con lo que los “marianos” avanzaron con 12 puntos.

Los franjeados dependerán del resultado del juego Interserial entre Exa Ysaty y Deportivo Recoleta, sumando 9 puntos, con igual puntaje que Ysaty

Ayer se jugaba el Interserial, además de los 3 partidos por la Serie A: Sport Colonial vs. Star’s Club, La Furia Villeta vs. Exa Immaculée y Villa Hayes vs. Cerro Porteño.