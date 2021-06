Los Pynandi inician el camino a Rusia

El debut de los Pynandi, que integran el grupo A, será hoy frente a la representación de Venezuela, desde las 12:30 (hora de nuestro país).

El cotejo corresponde al tercer duelo de la primera fecha. Antes figuran en cartelera Bolivia vs. Colombia (09:30), Argentina vs. Uruguay (11:00); y cerrará la jornada Brasil vs. Perú (14:00). Los dos primeros encuentros corresponden al grupo B; los demás al A. Tienen fecha libre las selecciones de Ecuador y Chile.

Mañana, la Albirroja tendrá jornada libre, para volver a la arena el lunes ante Perú (12:30).

El plantel de jugadores que encabeza el entrenador Gustavo “Guga” Zloccowick se compone con Saúl González, Sixto Cantero, Gustavo Benítez, Luis Ojeda, Jhovany Benítez, Rodrigo Escobar, Milciades Medina, Carlos Carballo, Néstor Medina, Carlos Valentín Benítez, Sergio González Villaverde, y Yoao Rolón.

Estas Eliminatorias reparte tres cupos al Mundial de este año. La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2021 se llevará adelante del 19 al 29 de agosto, en Moscú.