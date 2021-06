Turf: Premio “San Juan”, la central

La suelta sobre 1.400 metros está pactada para las 17:40, con estos pingos y montas: Pack of Wind (jockey Leonardo Giménez, 51 kilos), Ocho El Nero (Marco Rivas, 51), Farao da Serra (Víctor Carruega, 55), Last Violin (Juan Ramírez, 53), Eagle Beautiful (Juan Figueredo, 56), King Furia (Javier Portillo, 51), Depredador (Carlos Romero, 53), no corre Atraco, Cara Bonita (Miguel Franco, 58) y Gauchiño (Óscar Gayoso, 56).

Hay otras cinco suelta en el hipódromo de Asunción y dos simulcasting trasnmitidas desde hipódromos de Norteamérica, para completar el programa.