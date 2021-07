Paraguay se clasifica a las semis

Los Pynandi se impusieron 6-1 a la representación ecuatoriana, sellando su tercera victoria en igual cantidad de partidos. Antes, los dirigidos por Guga Zloccowick habían superado a Venezuela (6-4) y Perú (3-0).

El próximo rival de los nuestros será Brasil, la selección anfitriona, que también permanece invicta. El choque está programado para las 14:00, hoy.

El partido completará la fase de grupos, y definirá qué selección avanza a semifinales como primera y segunda del grupo A, y así conocer al próximo rival (podrían ser Uruguay o Colombia).

Ayer, los Pynandi iniciales fueron Yoao Rolón; Gustavo Benítez (capitán), Carlos Carballo, Carlos Valentín Benítez y Sixto Cantero. Alternaron: Saúl González, Luis Ojeda, Jhovanny Benítez, Sergio González Villaverde, Rodrigo Escobar y Milciades Medina.

Los goleadores ante Ecuador fueron Cantero (2), Medina, Carballo, Ojeda, J. Benítez.

Otros resultados. En la víspera se disputaron otros tres partidos: Brasil 8-2 Venezuela, Uruguay 4-3 Bolivia; Colombia 4-2 Chile.

Programa. Otros partidos de hoy son: Chile vs. Argentina (09:30), Uruguay vs. Colombia (11:00); Ecuador vs. Perú (12:30).