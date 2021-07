Brasil, por el boleto a cuartos en fútbol femenino

Por el grupo G, la tetracampeona olímpica Estados Unidos, que debutó en Tokio-2020 perdiendo ante Suecia (3-0), goleó a Nueva Zelanda (6-1) el pasado sábado y busca frente a Australia estar por sexta vez en cuartos de una cita olímpica, fase en la que cayó por primera vez en Rio-2016, tras perder en penales ante Suecia.

Al haber tres grupos de cuatro selecciones, para formar los emparejamientos de cuartos de final, además de las dos primeras clasificadas de cada llave, también acceden a la siguiente fase las dos mejores terceras del torneo. Tras las dos finales perdidas ante Estados Unidos, en Atenas-2004 y Pekín-2008, y la cuarta posición de Rio-2016, Brasil busca la gloria olímpica que se le resiste desde que el fútbol femenino debutó en Atenas-1996, cita en la que ya estuvo presente la veterana Formiga, de 43 años, única futbolista en la historia que ha disputado siete Juegos Olímpicos.

Chile, por el milagro

En el debut olímpico para las sudamericanas, Chile ha sido incapaz de sumar en sus dos primeras citas ante Gran Bretaña y Canadá, por lo que sus únicas opciones de estar en cuartos pasan por vencer a la anfitriona Japón y mirar al resto de grupos, a la espera de convertirse en una de las dos mejores terceras clasificadas.

Los partidos de hoy: Grupo E: Chile vs. Japón y Canadá vs. Gran Bretaña; Grupo F: Brasil vs. Zambia y Holanda vs. China; Grupo G: Estados Unidos vs. Australia y Nueva Zelanda vs. Suecia. (AFP).