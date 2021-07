“Te vamos a preparar para París 2024”

Guardando cuarentena en su domicilio, Luana comentó sobre su futuro luego de Tokio 2020 y dijo: “Yo le admiraba a un entrenador que fue campeón olímpico en su estilo. Él creó muchísimos campeones olímpicos, ahora cinco de sus nadadores sacaron medallas y le conocí. Él me vio nadar, habló con mi entrenador. Después de mi prueba me dijo ‘quiero tener una reunión contigo y quiero prepararte para París 2024’. Te juro que fue un sueño hecho realidad porque yo me quería ir ya a la Universidad y me dijo ‘te vamos a preparar para que traigas una medalla para tu país de París 2024’”.

Respecto a su futuro comentó: “Me voy a ir a vivir a EE.UU. en diciembre, a estudiar en una Universidad que siempre quise. Ellos me van a apoyar en mi preparación para los juegos de París. Yo seguiré representando a Paraguay, estoy orgullosa de mi país”.

“Voy a estudiar Administración de Empresas, empiezo en agosto recién. Pero desde diciembre voy a estar nadando a full”, concluyó.