Clavados olímpicos perfectos en Tokio 2020

“No me considero un prodigio. De hecho no soy muy brillante, no se me dan bien los estudios” , reveló con timidez la nueva campeona, que pese a competir por primera vez fuera de su país “no estaba demasiado nerviosa”.

El colombiano Anthony Zambrano se confirmó como una de las estrellas de los 400 metros y del atletismo al colgarse también la plata en esa prueba en los Juegos Olímpicos, este jueves en Tokio. Como en el Mundial de Doha, Zambrano fue segundo por detrás del bahameño Steven Gardiner, que une por su parte el título mundial al olímpico.

Gardiner cubrió la vuelta de pista en Tokio en 43 segundos y 85 centésimas, estableciendo el mejor tiempo de la temporada, mientras que Zambrano lo hizo en 44.08. El bronce fue para el granadino Kirani James (44.19) , campeón olímpico en 2012 y subcampeón olímpico en 2016.

La también atleta colombiana Caterine Ibargüen, que el pasado domingo fue décima en la final olímpica de Tokio-2020, pone fin a su larga carrera en la pista a sus 37 años. Ibargüen consiguió los mayores éxitos del atletismo colombiano y ha sido una estrella mundial, elegida la mejor del año 2018. En Juegos Olímpicos se colgó la medalla de oro en Rio-2016, el momento cumbre de su carrera, cuatro años después de haber sido plata en Londres-2012.

La selección de voleibol de Brasil quedó este ayer fuera de una final olímpica por primera vez desde Sídney-2000 y peleará el sábado por el bronce ante Argentina, que fue avasallada en semifinales por Francia. La final enfrentará el sábado a Francia ante Rusia, verdugo de Brasil y campeona olímpica en Londres-2012.

El brasileño Pedro Barros conquistó la medalla de plata en la disciplina de park en skateboarding, que debutaba en una cita olímpica, dejando en tres el número de medallas, todas ellas platas, en el estreno de este deporte en unos Juegos. Este subcampeonato en park masculino se suma a los dos que había conseguido Brasil en las dos finales de street (femenina y masculina) , las conseguidas por Rayssa Leal y Kelvin Hoefler.