Última fecha define emparejamientos

En el choque de coleros, el “chileno” Colo Colo igualó 3-3 con Silvio Pettirossi, donde éste consiguió sumar su primer punto. El otro puntero hasta la fecha anterior, Filosifía UNA, también consiguió empatar con San Gerónimo 5 a 5, quedando finalmente los “filósofos” terceros y los de la “loma” cuarto. En el cotejo de cierre, Coronel Escurra se impuso 4 a 1 a 3 de Mayo y ascendió al segundo lugar.

Programa de cuartos

Los juegos de cuartos de final serán el sábado en el Polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo: 12:30 Presidente Hayes vs. Silvio Pettirossi, 14:30 Coronel Escurra vs. Colo Colo, 16:30 Filosofía UNA vs. 3 de Mayo y 18:30 San Gerónimo vs. San Cristóbal.

Puntuación final

Tras la séptima fecha de la fase inicial, las posiciones: Presidente Hayes 16 unidades, Coronel Escurra 14, Filosofía UNA 14, San Gerónimo 11, San Cristóbal 10, 3 de Mayo 7, Colo Colo 5 y Silvio Pettirossi 1.