Otro fin de semana con acción

El Torneo Oficial Miguel Mera celebra su segunda fecha en Primera, Intermedia y Pre-Intermedia. En la máxima categoría, Luque recibirá al debutante Curda, mientras Asunción será local ante el San José, en duelos programados para hoy, a las 15:45. Libre: Santa Clara.

Intermedia, hoy, 14:00: Cristo Rey vs. Curda, Asunción vs. Mariano, Luque vs. Santa Clara.

Pre-Intermedia, mañana, 15:30: Curda vs. Ypané, Capiatá vs. Jabalíes, Caacupé vs. Jararás, Itá vs. Salesianito.

Por otra parte, mañana, desde las 13:00, Coronel Oviedo recibe la doble fecha del Regional Zona Centro, que otorga dos cupos para el Nacional. Duelos: Villarrica vs. San Cayetano, Craco vs. Santaní, Caaguazú vs. San Cayetano, Villarrica vs. Santaní, y Craco vs. Caaguazú.

Además, mañana inicia el Torneo Javier “Pipo” Duarte, con equipos de la zona Este y Sur. Duelos: María Auxiliadora vs. Encarnación, Área 1 vs. Monday, Tacurú vs. Franco.