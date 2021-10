Sur y Centro América de Handbol: Paraguay ante las campeonas

El juego entre anfitrionas y brasileñas está marcado para las 20:00, en el polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo.

El seleccionado guaraní enfrentaba anoche a Argentina, otro de los favoritos del torneo.

Las Guerreras guaraní igualaron en el debut contra Uruguay, por el marcador de 25 goles contra 25, el martes.

En la segunda jornada, el miércoles, las albirrojas golearon a la frágil Bolivia, por el score de 71 a 9, diferencia que puede ser vital en el balnce final, si es que se llega con igualdad de puntos con otro seleccionado. En el primer partido, Argentina se impuso a Chile por 26-17 y Brasil derrotó a Uruguay por 36-18.

Ayer no se disputó el primer encuentro por indisposición de las jugadoras de la selección de Bolivia. Brasil ganó por W.O. Luego jugaban Uruguay y Chile.

Programa de la fecha. A partir de las 16:00 jugarán Bolivia vs. Chile, 18:00 Argentina vs. Uruguay y 20:00 Paraguay vs. Brasil.

Mañana, las “Guerreras” van contra Chile, al cierre del campeonato.