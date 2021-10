Campeonato Sur-Centro de Handbol: Por la plaza mundialista

Los partidos se disputan en el polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo.

Las Guerreras habían igualado 25-25 contra Uruguay en el debut, luego golearon 71 a 9 a Bolivia y cayeron 29-13 contra Argentina, el jueves. Ayer enfrentaba a la campeona vigente Brasil, en juego estelar.

Contra las albicelestes, se hicieron sentir en el marcador Fátima Insfrán con 6 goles, Kamila Rolón 2, Karina Dos Santos 2, Jessica Fleitas, Fernanda Luján y Ana Paula Insfrán.

En juego entre los otros aspirantes al tercer boleto a España, Uruguay y Chile también igualaron 21-21.

Por su parte, Brasil se impuso por W.O. a Bolivia, porque varias seleccionadas de la representación del altiplano se encontraban con problemas de salud.

Jornada de ayer. En el primer juego de ayer, a primera hora, Chile derrotó a Bolivia por el score de 66-13. Luego jugaban Argentina vs. Uruguay y de fondo, Brasil vs. Paraguay.

Posiciones: Argentina y Brasil 6 puntos, Paraguay 3, Chile 3 (1 partido más), Uruguay 2, Bolivia 0 (1 partido más).

Programa de hoy: 16:00 Uruguay vs. Bolivia, 18:00 Paraguay vs. Chile, 20:00 Brasil vs. Argentina.

El certamen regional reparte tres plazas para la cita ecuménica del balonmano femenino. Si en los juegos de ayer se daba la lógica con triunfos para Brasil y Argentina, ambos obtendrían la clasificación y definirán el cetro esta noche.