Ajedrez: Nacional de la Juventud en Villarrica

Por la cantidad de categorías que estarán en competencia, que están divididas en: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, el campeonato tendrá dos sedes, el club Porvenir Guaireño y la Gobernación del Guairá y eventualmente, de acuerdo a los inscriptos se podría habilitar otro local.

Hasta ayer encabezaban el ránking inicial por categorías Leonardo Jodorcovsky, con Elo 1824, en Sub 18; CM Juan Sebastián Melián (2044) en Sub 16; David Jodorcovsky (1715) en Sub 14; Marcos Miranda (1437) en Sub 12 y Jimena Lugo (1089) en Sub 10.

Por 6 meses de Tujukua se disputó en la noche del miércoles un torneo en el local de Gods Pan a seis rondas, certamen que quedó en manos de José Alarcón en forma invicta con 5.5 puntos.