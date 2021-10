Festival nacional de ajedrez: Menores en Villarrica

En la Sub 18, Ángel Montiel solo cedió una tablas para consagrarse con el campeonato Aboluto de la categoría, con 6.5 puntos de 7 en juego. En femenino la campeona fue Tatiana Lugo, con 3.5.

De la misma manera, en la Sub 16 fue vencedor con 6.5 puntos el CM Juan Sebastián Melián, quien en llamativo resultado hizo tablas con Paula Oviedo. Fue campeona en femenino, y segunda del Absoluto, Helen Montiel, con 5.5.

Sub 14: Alejandro Javier Jodorcovsky, con 6 y Renata Mayeregger (F) con 4.5. Sub 12: Arturo Cáceres 6.5 y Fiorella Mayeregger (F) 5. Sub 10: Ivan Torales 6 y Jimena Lugo (F) 6. Sub 8: Enzo Viñales 7 y Cecilia Villagra (F), con 4.