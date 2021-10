Arrancan varios torneos de handbol de la Confederación

Hoy, por la Superliga Femenina: Olimpia vs. Triunfo en Junior y Mayores, en el polideportivo de la CPH, desde las 20:00. Mañana, en la Cooperativa Medalla Milagrosa: San José vs. San Lorenzo a las 15:00 y 16:30. En la CPH, Cerro Porteño vs. Capiatá, a las 20:30 y 22:00.

La División de Honor 2020 del Femenino, desde mañana, en la CPH jugarán Cerro Corá vs. Afemec en mayores, a las 17:00. En Villa Hayes, desde las 16:00, La Victoria vs. Santa Elena, en juveniles y mayores. En José Meza, las locales contra Menonita, a las 20:30. Y en la Cooperativa de Luque, Mistral vs. Arsenio, a las 16:30.

Mañana, por el Torneo Masculino, en cancha de la CPH, jugarán en Junior y Mayores Olimpia vs. Afemec, desde las 14:00. En la Cooperativa de Luque, desde las 20:00 Luque vs. Mistral, primero en juveniles y luego en mayores. En el polideportivo de José Meza, los anfitriones recibirán a Cerro Corá, desde las 19:00, en mayores, a las 19:00. En el polideportivo departamental de Villa Hayes, San Lorenzo vs. La Victoria en mayores, a las 20:30.