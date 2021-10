Clasificatorias del 51° Nacional de Fútbol de Salón

Uno de los resultados llamativos fue la gran victoria de Capitán Meza sobre el puntero del grupo11 Capitán Miranda, por 3 a 1. La federación mezina se fundó el pasado 1 de los corrientes.

Los últimos resultados:

Grupo 3: San Antonio 6-6 Lambaré, Ñemby 3-0 Villa Elisa.

Grupo 4: Itacurubí de la Cordillera 4-4 Altos; San Bernardino 7-3 Caacupé.

Grupo 5: La Colmena 4-4 Villarrica; Cnel. Martínez 3-4 Tebicuary; Itapé 10-5 S. J. Nepomuceno.

Grupo 10: Ayolas 3-2 San Juan Bautista; San Ignacio 7-1 Santa María.

Grupo 11: Meza 3-1 Carmen Paraná; Encarnación 2-1 Cap. Miranda; Cambyretá 3-3 Cnel. Bogado.

Juegos de hoy

Grupo 1: José A. Falcón vs. Villa Hayes; Benjamín Aceval vs. Remansito.

Grupo 2: Fernando de la Mora vs. M.R. Alonso; Villeta vs. Itauguá.

Grupo 5: M.J. Troche vs. Coronel Oviedo; Caaguazú vs. Repatración.

Grupo 6: Villarrica vs. Cnel. Martínez; Tebicuary vs. San Juan Nepomuceno, La Colmena vs. Itapé.

Grupo 7: Presidente Franco vs. San Alberto; Paranaense vs. Minga Guazú.

Grupo 8: Itac. Rosario vs. Sta. Rosa del Aguaray; San Pedro vs. Antequera.

Grupo 9: Horqueta vs. Belén; Puerto Casado vs. Yby Yaú.

Grupo 10: San Juan vs. Santa Rosa; San Ignacio vs. Ayolas.

Grupo 11: Cap. Miranda vs. Coronel Bogado; Encarnación vs. Bella Vista; Cambyretá vs. Capitán Meza