Olimpia y Cerro, firmes en a Liga Premium

Los azulgranas ganaron 3 a 1 a los aurinegros. Por su parte, Villa Hayes se impuso a La Furia Villeta, por la mínima diferencia. En el otro cotejo, Sport Colonial, el campeón vigente sumó su primeros 3 puntos, al vencer a 6 a 2 a Star’s Club.

* Adelantados. En la Serie B se jugaron ya 4 fechas y Olimpia consiguió solo victorias en sus presentaciones, esta vez goleó a Deportivo Santaní 5-1. El escolta, Exa Ysaty le ganó a Santa María 3-1, y finalmente, Deportivo Humaitá consiguió la victoria frente a Resistencia, por el marcador de 3-2. Afemec quedó libre.

*Las posiciones. Grupo A: Cerro Porteño 9 puntos, Villa Hayes 6, Sport Colonial, La Furia, Recoleta y Star’s 3. Grupo B: Olimpia 12 puntos, Exa Ysaty 10, Afemec, Deportivo Humaitá 6, Resistencia 3, Santa María y Santaní 0.

Próximas fechas. Fecha 4, Grupo A: Cerro Porteño vs. Colonial, La Furia Villeta vs. Recoleta, Villa Hayes vs. Star’s Club. Fecha 5 del Grupo B: Resistencia vs. Exa Ysaty, Santa María vs. Santaní, Olimpia vs. Afemec. Libre: Deportivo Humaitá.