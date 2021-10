Fernandinas, las mejores del Nacional de Handbol

Los juegos se disputaron en el polideportivo municipal franqueño. En tercer puesto quedó Amambay, que se impuso en la lucha por completar el podio a su par de Encarnación.

En masculino se coronó Pilarense que derrotó en la final a Amambay.

Las campeonas. El team campeón estuvo compuesto por: Delyne Leiva (capitana), Darlene Leiva, Delany Leiva, Nayeli Segovia, Yamile Oliveira, Maggie Lugo, Jazmín Mendoza, Belinda Bobadilla, Luciana Daroca, Elena Giménez, Andrea Gaona, Sofía Ugarriza, Bianca Giménez, Anna Mendoza, Kamila Rolón, Inés Villamayor, Naomi Auteri, Helen Spina, Jhadira Figueredo, Ana Enciso, Sonia Cabrera, Renata Sosa, Jessica Leiva.

Cuerpo técnico y logístico: D.T.: Wilson Alfonso, Miguel Leguizamón, Carlos Leiva, César López, Guillermo Barrios, Nélida de Ocampos, Cirilo Insfrán Stella Oviedo y Gilda Mora.

Partidos a tutiplén

Juegos de balonmano de hoy, en femenino, por la División de Honor, en la CPH, Santa Elena vs. Afemec, a las 14:00; José Meza vs. Arsenio a las 17:00.

Super Liga: San José vs. Olimpia, en la ExCaballería, a las 14:00. Cerro Porteño vs. Triunfo en San Lorenzo, a las 16:00. En la Cooperativa Luque, Mistral vs. La Victoria, a las 15:30 y 20:30. En Medalla Milagrosa (Abasto), Menonita vs. Cerro Corá a las 14:30.

Masculino: Luque vs. La Victoria a las 18:00 en la Coop. Luque; Mistral vs. Afemec, en el Colegio Mistral a la 20:00; San Lorenzo vs. José Meza, a las 19:30 en Medalla Milagrosa.