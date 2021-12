Otro día del cuadrangular

Los juegos de hoy, en el polideportivo municipal “Campeones del Amambay” de Pedro Juan Caballero, son: 20:00: Concepción vs. Coronel Oviedo y 21:45: Amambay vs. Horqueta.

Anoche jugaban Coronel Oviedo vs. Horqueta y Amambay vs. Concepción. Mañana se realizará la última jornada del certamen cuando se enfrenten Horqueta vs. Concepción (20:00) y Amambay vs. Coronel Oviedo (21:45).

En caso que tres o más equipos lleguen con puntos iguales al cierre del cuadrangular final se aplicará las reglas de la AMF para determinar al campeón y las posiciones finales, pero si existe empate entre dos equipos, se prevé un partido extra el sábado desde las 21:00. El torneo reunió inicialmente a 20 selecciones del interior del país.