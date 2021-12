Nacional Interligas arranca

El duelo inaugural será entre Areguá y Lambaré, desde las 17:00. También por el Grupo A, a continuación Pirayú medirá a Arroyos y Esteros (18:15). La jornada se completará con los encuentros correspondientes al Grupo B: Luque vs. Yaguarón (19:30) y Fernando de la Mora vs. San Pedro (20:45).

El día 2, mañana, será más largo, con ocho partidos, programados desde las 10:00: Itauguá vs. Villa Elisa, San Lorenzo vs. Alberdi (Grupo C), San Bernardino vs. Santa Elena, San Antonio vs. Villa Hayes (D), Arroyos y Esteros vs. Areguá, Lambaré vs. Ypané (A), San Pedro vs. Luque, y Yaguarón vs. Guarambaré (B).

Esta primera etapa, denominada clasificatoria, proseguirá los días domingo 12, lunes 13, martes 14, viernes 17, sábado 18, y se coronará al campeón el domingo 19.

La segunda etapa, la final, tendrá lugar el próximo año, del 11 al 16 de enero.

La divisional de Fútbol Playa, de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), aclaró que la disputa del novel certamen no impediría la celebración de la Superliga, que arrancará después, el 26 de enero.