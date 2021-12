Temporada baja el telón este fin de semana

La acción arrancará esta tarde, desde las 15:00, con las categorías sub 16, sub 18 y sub 20, quienes también serán los protagonistas mañana en el primer turno (06:20).

Mañana por la tarde, comienzan a competir los atletas de las categorías mayores, a partir de las 15:00. La cargada agenda tendrá su última sesión el domingo a la mañana, desde las 07:00.

Ceremonia de clausura y premiación

El domingo a la tarde (17:00), en el COP tendrá lugar la ceremonia de clausura de temporada deportiva de la FPA. En la oportunidad se hará entrega de los trofeos a los campeones del Circuito Nacional Federado de Ruta 2021.

Recibirán sus premios los mejores de cada categoría, rama y distancia, es decir, 5 y 10 kilómetros, masculino y femenino, virtual y presencial, general y por grupos de edad.