Final de Interligas, con fixture

Los ocho elencos participantes, provenientes de la etapa clasificatoria, celebrada en diciembre pasado, fueron separados en dos grupos de la siguiente manera: A) Fernando de la Mora, Areguá, Luque, Arroyos y Esteros; B) San Bernardino, San Lorenzo, Villa Elisa, San Antonio.

Sobre la arena, la acción comenzará el martes, desde las 18:00, con cuatro encuentros en el día: San Lorenzo vs. Villa Elisa, Fernando de la Mora vs. Arroyos y Esteros (19:15), San Bernardino vs. San Antonio (20:30), y Areguá vs. Luque (21:45).

La fase de grupos continuará el miércoles y jueves, en los mismos turnos. Miércoles: Areguá vs. Arroyos y Esteros, San Bernardino vs. Villa Elisa, Fernando de la Mora vs. Luque, San Lorenzo vs. San Antonio. Jueves: San Antonio vs. Villa Elisa, San Bernardino vs. San Lorenzo, Fernando de la Mora vs. Areguá, Luque vs. Arroyos y Esteros.

Las cotejos correspondientes a semifinales tendrán lugar el viernes, a las 19:00 y 20:15, y los partidos por el podio serán al día siguiente en estos mismos horarios.

Sobre esta misma arena, la Liga Deportiva Fernando de la Mora se hizo con el cetro de la etapa clasificatoria, por lo que se perfila como uno de los candidatos.

Esta primera edición del Nacional Interligas es organizado por la Unión de Fútbol del Interior (UFI) y la Divisional playera de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Ésta última celebrará luego la Superliga.