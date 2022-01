Fiesta juvenil en “cuna del básquetbol”

La fase de grupos varonil, con participación de ocho federaciones y clubes, culmina hoy. Mañana no habrá partidos del masculino. Avanzarán al cuadrangular final los dos mejores de cada grupo, y los partidos serán del miércoles al viernes.

En la rama femenina, participan cinc federaciones y el sistema de disputa será de todos contra todos para consagrar a la campeona el viernes.

El programa de hoy, con la inauguración es: 10:00 Colonias Unidas vs. Sol de América en femenino; 15:30 Encarnación vs. Amambay; 17:00 Colonias Unidas vs. Concepción; 18:30 Paranaense vs. Coronel Oviedo. A continuación, desde las 19:30, se realizarán los actos inaugurales. A partir de las 20:30 Pilar vs. Paranaense en femenino y 22:00 Pilar vs. Club Atlético Ciudad Nueva en masculino.

Concepción sede del U16. Recientemente se confirmó a la Federación Concepcionera de Básquetbol para la sede del Campeonato Nacional de la categoría menores de 16 años para el mes de septiembre del año en curso.