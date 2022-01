Arranca etapa final del Interligas de fútbol playa

Cuatro enfrentamientos están programados para la jornada inicial: San Lorenzo vs. Villa Elisa (18:00), Fernando de la Mora vs. Arroyos y Esteros (19:15), San Bernardino vs. San Antonio (20:30) y Areguá vs. Luque (21:45).

Los choques correspondientes a la fase de grupos continuarán mañana y pasado mañana. Las semifinales están previstas para el viernes, y un día después tendrán lugar los partidos por el podio.

Los ocho equipos participantes accedieron a esta etapa tras el clasificatorio, que se llevó a cabo en diciembre. Éstos fueron divididos en dos grupos: A) Fernando de la Mora, Areguá, Luque, Arroyos y Esteros; B) San Bernardino, San Lorenzo, Villa Elisa, San Antonio.