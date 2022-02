White se retirará tras Pekín 2022

“Normalmente, tras un año olímpico, tomo una temporada de descanso, ya que hay mucha presión para clasificarse, pero esta vez será mi última competición, lo que la hace especial”, explicó. “Me doy cuenta que los trucos son cada vez más difíciles, me gusta todavía la competición, ya que está en mi naturaleza, pero me alegra no tener más el estrés de la competición, de ir a descubrir pistas y no quedarme bloqueado en el +pipe+”, señaló.

En Pekín 2020, el half-pipe inicia el 9 de febrero con las calificaciones y la final tendrá lugar el 11.

White ganó el título olímpico en Turín 2006, Vancouver 2010 y Pyeongchang 2018. Además, ganó 13 medallas de oro en los Winter X Games, un récord, y dos en los Summer X Games, en skateboard. (AFP)