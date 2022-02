Superliga levanta el telón

En el día inaugural, la cartelera ofrece seis compromisos: San Bernardino vs. Nacional, Cerro Porteño vs. Garden Club Paraguayo (18:30), Areguá vs. Sportivo Luqueño, Arroyos y Esteros vs. Villa Elisa (19:45), Presidente Hayes vs. San Antonio, y Deportivo Luque vs. San Miguel (21:00).

Los juegos se disputarán en el Estadio Mundialista “Los Pynandi” y la cancha auxiliar dos, aledaña al recinto mundialista, ubicado en el predio del COP.

La Divisional de Fútbol Playa de la AFP, programó las fechas iniciales, así como las instancias finales de esta primera etapa, que se prolongará hasta el domingo.

Segunda fecha (mañana): Villa Elisa vs. Deportivo Luque, San Antonio vs. San Miguel (18:30), Arroyos y Esteros vs. Presidente Hayes, Nacional vs. Areguá (19:45), Garden Club Paraguayo vs. Sportivo Luqueño, San Bernardino vs. Cerro Porteño (21:00).

Tercera fecha (viernes): San Bernardino vs. Areguá, Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño (18:30), Nacional vs. Garden Club Paraguayo, Arroyos y Esteros vs. Deportivo Luque (19:45), Presidente Hayes vs. San Miguel, Villa Elisa vs. San Antonio (21:00).

La fase final arrancará el sábado e incluye los choques directos de semifinales entre los ganadores de cada grupo, desde las 18:00. Al día siguiente, tendrán lugar los cotejos por el podio, con la final marcada para las 19:15.

La Superliga 2022, que tendrá fechas en San Bernardino, constará de cinco etapas, con grupos ya sorteos para cada una. Los mejores, al término de éstas, buscarán el título en una sexta fase final.