Selecciones de hándbol de playa van por el sueño mundialista

El mismo es clasificatorio al Mundial de Georgia (3 al 14 de agosto). El director técnico Rubén Vera ya confirmó a las 16 seleccionadas de la Sub 18 que irán por el sueño mundialista.

Gimena Colmán, Ana Mendoza, Luján Rolón, Araceli Méndez, Renata Sosa, Luana Cantero, Thiara Villasboa, Milagros Samaniego, Sofía Vea, Vannia Recalde, Ximena Palma, Giavanna Silva, Valentina Lombardo, Magnolia Arzamendia, Sofía Adorno y Delany Leiva. Además, irá la kinesióloga Tania Sanabria y Roberto Lombardo como delegado.

En otro punto, hoy arrancan los torneos en Formativas (Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16) en la CPH. Todo lo recaudado será para las selecciones Sub 18 y Sub 20.