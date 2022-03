Lesión de Nadal, un revés en su camino de Roland Garros

“Quería anunciarles que he vuelto a España y fui enseguida a visitar a mi equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells, que jugué con molestias”, escribió Nadal en el inicio de una serie de mensajes en Twitter en los que explicó la situación.

“Al final resulta que tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre 4 y 6 semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto”, apuntó. Roland Garros, que Nadal ha conquistado en 13 ocasiones, se disputa del 22 de mayo al 5 de junio y el jugador mallorquín ve seriamente perturbados sus planes. (AFP).