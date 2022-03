José Meza arrancó sólido en el Campeonato División Nacional de fútbol de salón

El torneo arrancó el martes, con la sorpresa que dió Victoria FC de Puerto Casado, que se impuso 1-0 al campeón del interior AJBL de Caacupé, por la Serie A. Luego, 29 de Septiembre y Simón Bolívar igualaron 3-3, por el interserial.

Hoy, desde las 18:00, juegan en el polideportivo de José Meza: 29 de Setiembre vs. Remansito, Bolívar vs. Victoria y José Meza vs. AJBL (interserial).

Anoche jugaban: Victoria vs. Remansito (interserial), previo a los actos inaugurales. Luego jugaban José Meza vs. 29 de Septiembre (Serie B) y AJBL vs. Simón Bolívar (A).