El Apertura Premium de futsal FIFA, en punto de arranque

Catorce equipos se “trenzarán” este año por llegar al título en los dos torneos Premium, el Apertura y el Clausura. Estos fueron divididos en dos series.

Programación de la fecha 1. Los partidos del viernes: Afemec vs. Deportivo Recoleta, Villa Hayes vs. Star’s Club (Serie A); Sport Colonial vs. La Furia Villeta, Exa Ysaty vs. Santa María, Deportivo Humaitá vs. Olimpia (Serie B).

El interserial lo protagonizarán Coronel Escurra vs. Presidente Hayes. Todos los partidos están marcados para las 20:30.

El sábado se completarán los partidos inaugurales, en juego que será televisado, a partir de las 12:30, con el debut del campeón absoluto 2021, Cerro Porteño recibiendo al Deportivo Santaní.