Cerro frente a Colonial por el Apertura de la Premium

Mientras que los azulgranas culminaron la primera fase ganando su serie, los colonialistas sudaron para meterse en esta etapa en el cuarto y último cupo de la Serie B, igualando en puntos con Santa María y Exa Ysaty (9 unidades) pero con mejor saldo de goles que el cuadro de Tacumbú.

Lea más: La Liga Premium abre los cuartos de final del torneo Apertura 2022

No obstante, se esperan un gran juego entre estos vecinos, siendo Cerro Porteño campeón vigente de la Premium (Absoluto y Clausura) y Sport Colonial monarca del Apertura 2021, derrocando precisamente al Ciclón en su torneo favorito.

Anoche se disputaban los otros tres partidos de ida de esta fase: Olimpia vs. Afemec, Santa María vs. Star’s Club y Villa Hayes vs. Exa Ysaty. Los ganadores serán los semifinalistas del torneo.