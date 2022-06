Azulgranas definen con Villa Hayes en el Apertura Premium de futsal FIFA

Cerro Porteño fue el mejor de su grupo, y en semifinales goleó 6-2 a la revelación del certamen, Santa María, para avanzar a una nueva final. Por su parte, los chaqueños tuvieron a un duro adversario en Afemec, igualando 5-5 en tiempo normal. En los penales, los verdolagas se impusieron 4-2.

Lea más: Cerro Porteño-Villa Hayes cuándo y dónde será la definición

Ayer se realizó una charla técnica para cubrir todos los detalles de la final. Ambos podrán utilizar sus casacas tradicionales. Los portones del estadio se abrirán el domingo, desde las 10:30.

Lea más: Cerro y Hayes, finalistas de la Liga Premium de futsal

Los aficionados podrán adquirir sus entradas (costo G. 20.000) en los accesos a cada sector. Los azulgranas ingresarán por el acceso hacia Eusebio Ayala y los chaqueños por la entrada hacia la calle Tupíes.

División de Honor.

El certamen del segundo escalafón del futsal empezará a disputarse desde mañana, con la participación de ocho clubes. Los detalles fueron brindados por el titular de la Divisional, José Luis Alder y el director de esta categoría, Francisco López.

En la fecha inaugural jugarán: Silvio Pettirossi vs. Colo Colo, San Cristóbal vs. Fomento de Fátima, San Gerónimo vs. 3 de Mayo y 3 de Febrero vs. Filosofía UNA.