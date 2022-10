Hockey sobre césped: Doloroso debut en femenino

Uruguay también se impuso por tremenda goleada a Perú en hockey sobre césped, en el primer cotejo de ayer. Las orientales ganaron 14-0 a las incaicas.

Lea más: Paraguay perdió con Brasil

Las guaraníes volverán a jugar mañana, contra Chile.

<b>Masculino</b>

Los albirrojos buscarán la esta tarde la reivindicación enfrentando a Bolivia, por el Grupo B, a las 17:00. El lunes, Paraguay cayó 6-2 contra Brasil.

Otros juegos para hoy: Perú vs. Argentina, Brasil vs. Chile, a la mañana, mientras que Chile vs. Perú será a las 19:00.