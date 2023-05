Alcaraz arrolla a Zverev y pasa a los cuartos

“He jugado a un gran nivel, no le he dejado dominar, he ido al ataque todo el rato, y sobre todo, he restado muy bien”, afirmó el número dos del mundo. Alcaraz se medirá por un plaza en semifinales al ruso Karen Kachanov, que venció ayer a su compatriota y reciente ganador en Montecarlo Andrey Rublev 7/6 (8) y 6/4.

El alemán Daniel Altmaier, número 92 del mundo, ganó al español Jaume Munar 6/3 y 6/0. El alemán, que entró en el cuadro principal de Madrid por la baja del español Pablo Carreño, se medirá en cuartos al croata Borna Coric vencedor del español Alejandro Davidovich 6/7 (5), 6/3 y 7/6 (5). El ruso Aslan Karatsev eliminó al número tres del mundo Daniil Medvedev 7/6 (1) y 6/4 y se medirá en cuartos al chino Zhizhen Zhang, ganador del estadounidense Taylor Fritz 3/6, 7/6 (5) y 7/6 (8).

Sabalenka se cita con Sakkari

La bielorrusa Aryna Sabalenka ganó ayer a la egipcia Mayar Sherif 2/6, 6/2 y 6/1, para medirse en semifinales a la griega Maria Sakkari, que venció a la rumana Irina-Camelia Begu 6/7 (3), 6/4 y 6/2. Sabalenka, número dos del mundo, que la víspera había eliminado a la joven rusa Mirra Andreeva, convertida en la sensación del torneo en el cuadro femenino, tuvo que remontar para llevarse el partido.

Empezó con fuerza Sherif, ganadora en la ronda anterior de la francesa Caroline Garcia, rompiendo el servicio inicial de una Sabalenka que tardó en asentarse en la pista central de la Caja Mágica madrileña. Una nueva rotura permitió a la egipcia ponerse 4-1 y amarrar el set.

Sabalenka reaccionó en la segunda manga donde aprovechó los cuatro puntos de break que tuvo para dispararse y llevarse el set. La egipcia empezó a pagar el despliegue hecho en los dos primeros sets ante una Sabalenka, que pudo cerrar el juego a su favor en la tercera manga.