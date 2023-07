Fútbol de salón: Rueda de revanchas

Deportivo Atenas recibirá en “La Inmaculada” al Sportivo José Meza para el partido de fútbol de salón.

Nuestra Señora de la Asunción Club hará lo propio con Independiente de Barrio Obrero, en cancha de Simón Bolívar.

San Antonio abrirá las puertas del estadio “Dora Giménez” para enfrentar a Zavalas Cué.

Atlético Occidental lleva al Chaco a Fomento de Barrio Obrero, en el polideportivo municipal de Benjamín Aceval.

Finalmente, Artemios FC recibe a 12 de Junio en cancha del Fomento, en Barrio Obrero.

El viernes se completa la fecha, con estos juegos: 29 de Septiembre vs. La Cur (Fomento), La Merced vs. Cerro Corá (José Meza) y Capiatá FC vs. Simón Bolívar (Polideportivo María Auxiliadora).