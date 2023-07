Squash: Otra fecha a la vista

Las categorías habilitadas son de Primera hasta la Quinta, también estará la de Principiante, Dobles A, B y C y desde la Sub 13 hasta la Sub 19.

El costo de inscripción es de 50.000 guaraníes y es promocional por el mes aniversario del CIT. Para datos del certamen lo pueden hacer escribiendo o llamando al contacto 0971 146-333.

En cuanto a esta Fecha Nacional es también válida para lo que será la antesala de lo que se viene en a nivel de torneos en el exterior.

El Panamericano Junior 2023 en Pilar, Buenos Aires, Argentina que se realizará del 12 al 20 y el Sudamericano de Mayores, en Río de Janeiro, Brasil que se celebrará del 28 de agosto al 2 de setiembre.

También nuestros representantes principales Francesco Marcantonio y Luján Palacios buscarán boleto a Santiago para los Panamericanos en octubre.