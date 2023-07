Fútbol de salón: Zona Sur, en Ñemby desde mañana

Los clubes estarán divididos en dos series en este certamen del fútbol de salón. Serie A: Jave Futsal de Treinta y Tres Uruguay, Raimundi/Daghetti de Brasil y Remansito Futsal de Ciudad del Este.

En la Serie B: Alianza F.S. de Uruguay, Anglosajón FC de Chile y Sportivo José Meza de Ñemby.

Programa para mañana: 18:00 Raimundi/Daghetti vs. Jave, 20:00 Remansito vs. Anglosajón FC, 21:30 Actos Inaugurales, 22:00 José Meza vs. Alianza F.S.

Habrá tres cotejos por día y los horarios se mantendrán de la siguiente manera, primer juego a las 18:00, luego a las 20:00 y 22:00. Entradas generales G. 10.000; menores abonan a partir de los 9 años.

El campeón de la Zona Sur 2022 es José Meza. El campeón de este año debe jugar contra el monarca de la Zona Norte.