Fútbol de salón: José Meza y Remansito peregrinan en la Zona Sur

Jornada inaugural. El programa de fútbol de salón de la fecha contempla los siguientes eventos: 18:00 Raimundi/Daghetti de Brasil vs. Jave Futsal Treinta y Tres de Uruguay, 20:00 Remansito Futsal de Ciudad Py vs. Anglosajón FC de Chile (interserial), 21:30 Actos inaugurales, 22:00 Sportivo José Meza vs. Alianza F.S. de Uruguay.

Juegos de mañana: Jave vs. Alianza (interserial), Remansito vs. Raimundi/Daghetti y José Meza vs. Anglosajón.

Jueves: Alianza F.S. vs. Anglosajón F.S, Jave vs. Remansito, José Meza vs. Raimundi/Daghetti (interserial).

Entradas generales: G. 10.000.

Los campeones de la Zona Sur y la Norte clasifican a la Copa Intercontinental de Clubes, que se disputará en la ciudad de Pitalito, Colombia, del 25 de septiembre al 1 de octubre próximos.

Zona Norte. El sudamericano Zona Norte se jugará en Marsella Risaralda, el Municipio Verde de Colombia, del 15 al 20 de este mes.