Fútbol de salón: Sureños por Ñemby

Se disputarán los siguientes juegos de fútbol de salón: Duelo de uruguayos en el arranque de la jornada, a las 18:00 Jave Treinta y Tres vs. Alianza F.S., 20:00 Remansito de Ciudad del Este vs. Raimundi/Daghetti de Brasil y 22:00 José Meza vs. Anglosajón F.C. de Chile.

Lea más: José Meza y Remansito peregrinan en la Zona Sur

Anoche se disputó la primera fecha, con el juego entre Jave que se impuso por goleada al team brasileño del Ramundi/Daghetti, por el marcador de 8 goles contra 2.

Luego debutaba Remansito contra Anglosajón F.C. y de fondo el anfitrión, José Meza, medía a Alianza F.C.

Antes del último cotejo estaban marcados los actos inaugurales, con presencia de las máximas autoridades del salonismo.

En el Grupo A se encuentran: Raimundi, Jave y Remansito. En el “B”: José Meza, Alianza y Anglosajón.

Mañana se desarrollará la última jornada de la fase grupal, con los juegos: Alianza vs. Anglosajón, Jave vs. Remansito y José Meza vs. Raimundi.

Avanzarán a la fase de semifinales los dos mejores de cada grupo y jugarán “cruzado”, el primero de una serie contra el segundo, y viceversa, y jugarán el viernes.

La final y la disputa por la tercera ubicación será el sábado.