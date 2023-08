Fútbol de salón: Buen inicio del anfitrión

El otro team paraguayo, Remansito de Ciudad del Este también se despachó con un triunfo en el certamen de fútbol de salón.

Lea más: Sureños por Ñemby

Los resultados de la jornada inaugural. Por el Grupo B de la competencia, José Meza goleó 6-1 a Alianza de Uruguay, con goles de Julio Rodas y Andrés Rivas en 2 ocasiones, Rolando y Cristian Azcona.

Por el interserial, el otro paraguayo, Remansito no tuvo inconvenientes para batir por amplitud, 7-1, al team Anglosajón de Chile. El goleador Julio Samudio convirtió 4 tantos y sumaron Marcos García, Adán Román y Paulo Rodríguez.

En el juego por el Grupo A, en primer turno, Jave de Uruguay goleó 8 a 2 a Raimundi/Daghetti de Brasil.

* Juegos de ayer. Por la segunda fecha de grupos, anoche se enfrentaban: Jave vs. Alianza, Remansito vs. Raimundi/Daghetti y Sportivo José Meza por el interserial.

* Programa de la fecha. Esta tarde arranca la última fecha de la fase grupal, con estos juegos: 18:00 Alianza vs. Anglosajón, 20:00 Jave Futsal vs. Remansito y 22:00 José Meza vs. Raimundi/Daghetti.