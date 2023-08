Rugby: Empiezan a patearle a la ovalada

Los partidos de rugby proseguirán mañana, en otras divisiones, para cerrar la primera fecha de las competencias.

Lea más: Expectativa por “4 Naciones”

Juegos de Primera. Los tres partidos se disputarán en distintos escenarios:

San José recibirá a Santa Clara, en su territorio. El compromiso está anunciado a las 15:30.

Jabalíes enfrentará a Asunción, en territorio de este último, a partir de las 17:00.

Finalmente, desde las 18:00, Luque oficiará de local en cancha de la URP, para enfrentar a CURDA. Este juego va para la televisión.

Intermedia. También se disputarán tres partidos por el Campeonato de la Intermedia:

14:00 San José vs. Santa Clara, en San José;

15:00 Jabalíes vs. Asunción, cancha de Asunción;

16:00 Luque vs. CURDA, en la URP.

Mañana, otras divisiones

Mañana prosiguen el calendario de la fecha, con juegos en Pre-Intermedia Metropolitano: Mariano vs. Jararas y O.K.C. vs. Ypané; Pre-Intermedia Interior: Encarnación vs. Área 1 y Villarrica vs. Franco.