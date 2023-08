Fútbol de salón: Mandyju en la Intercontinental Cup

AMF vs. Fifusa. La pulseada se está dando a nivel de entidades del salonismo, y Fifusa está en la vereda de enfrente de la Asociación Mundial de Futsal (AMF) liderada por nuestro compatriota Rolando Alarcón Ríos.

La Confederación Sudamericana de Fútbol de Salón, creada en 1965, fue la fundadora de la Fifusa que se fundó en Brasil en 1971. Actualmente la Confederación está afiliada a la AMF fundada en 2002.

Participan diez clubes. Acerca de la copa, el representante paraguayo es el Sport Club Mandiyú del Este del país, con jugadores de Cedrales y Santa Rita y debuta hoy contra Dinamo de Moscú, a las 19:00.

En la Zona B, compartiendo con el team guaraní Seleto Maringa de Brasil, el anfitrión, United FC de Australia y Jockey Club de Mendoza Argentina.

En la Zona A estarán Magallanes de Argentina, Construssan de Brasil, Balboa de Colombia, Haunchuy FS de Santiago de Chile y Colorado de Brasil.

* Programación de la Zona B. Los juegos de hoy: 17:00 Jockey Club vs. United Club y 19:00 Sport Mandyju vs. Dinamo. Lunes: 18:00 United Club vs. Sport Mandyju y 19:30 Maringá Seleto vs. Jockey Club. Martes: 18:00 Jockey Club vs. Dinamo y 19:30 Maringá Seleto vs. United Club. Miércoles: 09:30 Dinamo vs. United Club, 11:00 Maringá Selevo vs. Mandyju. Jueves: 18:00 Mandyju vs. Jockey Club y 19:30 Maringá Seleto vs. Dinamo.