César Almirón busca ayuda para ir al Mundial de Atletismo en Hungría

El velocista y recordista paraguayo nos representará por segunda vez en una cita ecuménica de mayores, la primera vez fue en Oregon, Estados Unidos, donde participó en los 100 metros.

En este mundial, Almirón correrá los 200 metros llanos, prueba en la cual consiguió la marca mínima para formar parte de los mejores corredores del mundo.

Pese a ocupar el puesto número 7 del Ranking Sudamericano en atletismo, no todas son buenas para César, ya que no cuenta con los recursos necesarios para su viático, que asciende aproximadamente a US$ 2.000.

Aquellos que deseen dar una ayuda solidaria a César, pueden hacerlo hasta el lunes 14 de agosto, a través de la cuenta Ueno Nº 19155627 a nombre de César Almirón Escobar, CI 5.788.817. Para más informes, contactarse al 0985 359823 o al mail: lau@lau.com.py