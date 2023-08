Los Pynandi, de chilena por la corona Sub 20

Los goles para la Albirroja, dirigida por Joaquín Molas, llegaron por intermedio de Thiago Barrios en dos ocasiones, Milciades Medina, Elías Aguiar y Enzo Cáceres.

El elenco cafetero fue el rival más complicado que enfrentó Paraguay en la competencia, ya que el triunfo llegó sobre el final del cotejo.

En los partidos anteriores, los Pynandi avanzaron sin problemas, incluso con goleadas. En la fase de grupos culminaron primeros, tras un debut exitoso frente a Bolivia con victoria de 8-2; en la segunda jornada golearon 5-0 a Chile; luego derrotaron a Uruguay 12-2 y cerraron con triunfo ante el local Chile por 6-2. El elenco juvenil se mantiene invicto en la competencia.

Estadio: Municipal de Cavancha, Iquique. Árbitro 1: Mariano Romo (Arg). Árbitro 2: Carlos Maidana. Árbitro 3: Brando Amay (Ecu). Cronometrador: Darwin Busto (Ven).

Paraguay: Alan Rodas, Elías Aguiar, Enzo Cáceres, Milciades Medina, Thiago Barrios. Alternaron: Ofran Núñez, Carlos Mareco, Alexandro Luraschi, César Escobar, Jesús Astorga, Luis Gómez, Luis Galeano. D.T.: Joaquín Molas.

Colombia: Ferney Aranzazu, Brayner Pulido, Leider López, Cristian Villarreal, Jheider López. Alternanaron: Jonathan Rodríguez, Kedy Ibarguen, Franclin Bríñez, Brayan Gómez, Juan González, Jefferson Bonilla. D.T.: Santiago Alzate.

Goles: 8′59′' 2do periodo Milciades Medina, 5′51′' 2do periodo: Elías Aguiar, 2′46′' 2do periodo, 1′29′' 3er periodo Thiago Barrios, 1′' 3er periodo: Enzo Cáceres (P); 10′22′' 2do periodo, 1′34′' 2do periodo, 5′52′' 3er periodo Brayan Gómez (C). Amonestados: 2′46′' 2do periodo: Cristian Villarreal, 1′29′' Ferney Aranzazu (C). Expulsado: 1′5′' 3er periodo: Cristian Villarreal (C).

La final frente al elenco brasileño será esta tarde desde las 18:00 con transmisión de Tigo Sport 3.