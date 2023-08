Los Yacaré se miden a Chile

Los Yacaré, dirigidos por Ricardo Le Fort, presentaría la siguiente formación: Daniel Cabral, Lucas Otaño, Enrique Quinteros, Mariano Garcete (capitán), Ignacio Martínez, Carlos Plate, Mathias Álvarez, Marcos Riquelme, Diego Miño, Joaquín Mussi, Sebastián Urbieta, Gianfranco Parodi, Juan González, Facundo Paiva y Arturo López.

Mientras que a la expectativa estarán: Camilo Blasco, Diego Caballero, Rolando Portillo, Juan José Heisecke, Lautaro Brítez, Marcos Romanach, Héctor Gayoso y Tomás Mussi.

Recordemos que la marcha de los guaraníes comenzó de la mejor forma el torneo de rugby sudamericano tras vencer 50 a 7 a Colombia por la primera jornada, que se disputó el sábado, también en el COP.

La entrada, para los que quieran ir a alentar al equipo nacional, es libre y gratuita.

Jabalíes retoma el curso

Se disputó parcialmente la tercera fecha del torneo Clausura de la Unión de Rugby del Paraguay (URP), donde el conjunto de Jabalíes retomó el curso triunfal en el certamen; mientras que el duelo Curda-Asunción fue postergado por jugadores afectados a la selección.

Resultados: Luque 14-San José 67; Jabalíes 36-Santa Clara 16; Curda vs. Asunción (a jugarse el 6/9/2023).

Cuarta fecha: Asunción vs. San José (sábado a las 18:00, TV); Jabalíes vs. Curda (sábado a las 15:30) y Santa Clara vs. Luque (sábado a las 16:00).