Baloncesto: Liga y Maxi en la cartelera

Colonias Unidas Gold recibirá a Libertad en el estadio “Ka’a Poty” de Obligado, a partir de las 18:30, para el juego de básquetbol.

Lea más: Suda, pero triunfa

Deportivo Campoalto hará lo propio con Félix Pérez Cardozo, en el polideportivo del Comando Logístico, desde las 19:30.

El partidazo entre Olimpia Kings y Deportivo San José se anuncia para mañana. El cotejo se disputará en el polideportivo “Osvaldo Domínguez Dibb” de los franjeados, a partir de las 19:30.

La próxima fecha se cumplirá íntegramente el lunes: San José vs. Campoalto, Félix Pérez vs. Libertad y Olimpia Kings vs. Colonias Gold.

* Posiciones: San José, Olimpia Kings 6, Libertad 4, Colonias Gold, Félix Pérez Cardozo 3, Deportivo Campoalto 2. Disputaron 3 cotejos San José, Olimpia, Libertad y Félix Pérez. Con dos juegos se encuentran Colonias y Campoalto, que regularizan su partido pospuesto el miércoles.

Mundial 55 años

El Club Maxi Taguá Basketball participará en el Mundial “Mar del Plata - Argentina 2023″, en la categoría 55 años.

Los atletas son: Édgar Barrios, Emilio Téllez, Pascual Rubiani, Ígor de Mello, Bartolomé Ramírez, Gerardo Koopmann, Ángel Vega, Ramiro Sosa, Julio Winkler, Édgar Ibáñez, Faustino González, Manuel Gadea, Gerardo Laratro, Mario Giangreco. Entrenador: Eligio Ayala. Delegado: Carlos Mingo. Presidente: Ramiro Sosa.

Los juegos de los guaraníes, en el Grupo B, son: Sábado Paraguay vs. México, domingo Paraguay vs. Australia y lunes Bélice vs. Paraguay.